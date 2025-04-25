Gıda Skandalı Bu Kez Şanlıurfa'da: Dönerde 'Çiğ Tavuk' Alarmı

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmiş ve ölümden dönmüştü. İş yeri sahibinin tutuklandığı olayın yankıları sürerken bir gıda skandalı haberi de Şanlıurfa'dan geldi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde toplu tüketim işletmesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde önemli bir ihlali ortaya çıkardı.

Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen denetim ekipleri, işletmede gerçekleştirdikleri kontrolde, dönerin içerisine çiğ tavukla birlikte pişmiş tavuk eti konulduğunu belirledi.

Tespit edilen bu durumun, tüketici sağlığını ciddi şekilde riske atması nedeniyle, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletmeye 42 bin 76 TL idari para cezası kesildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, gıda güvenilirliğinde "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gıda güvenliğinde taviz verilmemesi gerektiğinin altı çizilirken, vatandaşların da şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirmesi çağrısında bulunuldu.

Gıda güvenliği uzmanları, çiğ ve pişmiş gıdaların temasının ciddi mikrobiyolojik riskler barındırdığını, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi bakterilerin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiği vurgulanıyor.