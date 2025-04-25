Kütahya'daki Deprem Sonrası Uyarı! 'Tekrar Etme Olasılığı Yüksek'

İstanbul, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan artçı depremlerle sarsılırken, bu sabah 07.23'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından AFAD, dakikalar sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Sallantı, çevre illerden dahi hissedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'da yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hasan Sözbilir, depremin oluşma nedenini tekrar etme olasılığını yorumladı.

'BİRİKEN STRES BOŞALDI'

Sarsıntının Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini vurgulayan Sözbilir, şöyle konuştu:

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir.

'TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK'

Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

'KÜÇÜK ARTÇILAR DEVAM EDECEK'

Bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğunu işaret eden Sözbilir, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok" diye konuştu.

Kaynak: AA