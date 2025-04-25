AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı

Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD dakikalar sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Vatandaşlar ikinci geceyi de sokaklarda geçirirken bir deprem haberi daha geldi.

AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı - Resim : 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Kütahya'da peş peşe iki depremin yaşandığını duyurdu.

İlk deprem saat 07.23'te, 8.81 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı - Resim : 2

AFAD ikinci depremin ise dakikalar sonra saat 07.29'ta meydana geldiğini duyurdu. 3.9 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı yerin 11.61 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamakta" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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