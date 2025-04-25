Bakırköy'de Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

İstanbul Bakırköy’de servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da Sefaköy D-100 yan yolda feci bir zincirleme kaza meydana geldi. D-100 Karayolu yan yolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinde saat 08.30 sıralarında kapalı kasa kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bakırköy'de Zincirleme Kaza! Yaralılar Var - Resim : 1

5 KİŞİ YARALANDI

Şoför aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Daha sonra ters dönerek yol kenarına savrulan otomobilin Metin Gökel savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Bakırköy'de Zincirleme Kaza! Yaralılar Var - Resim : 2

Kazada hafif yaralanan Metin Gökel ve servis aracından bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda 1 şerit trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA

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