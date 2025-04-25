AFAD Açıkladı: İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha!

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da endişeye yol açtı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Panik ve korku yaşayan çok sayıda vatandaş, depreme yönelik önlem alınmaması ve evlerinin güvenliğinden duydukları endişe nedeniyle 23 Nisan'dan bu yana sokaklarda, parklarda, camilerde geceyi sabah ediyor.

Endişeli bekleyiş sürerken İstanbul bir kez daha sallandı. AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Deprem birçok ilçede hissedildi.

Büyükçekmece merkezli deprem saat 08.40'ta yerin 7.8 km derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi