Tavuk Pişirirken Ölüme Götüren Hatalar… Birkaç Saat İçinde Zehir Olabilir

Kocaeli, Konya’da yaşanan tavuk döner yiyen yüzerce kişinin zehirlenerek hastanelik olmasının ardından ortaya çıkan skandalın izleri sürerken doğru tavuk pişirme yöntemleri de merak konusu oldu.

Uzmanlardan art arda uyarılar gelirken bir uyarı da Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon’dan geldi. Çon, ‘Ürünün soğutulmadan dışarıda bekletilmesi, tekrar tekrar ısıtılması, buzdolabında uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanması gibi yaygın hatalar maalesef gıda zehirlenmelerinin en sık sebepleri arasında yer alıyor’ dedi.

'BAKTERİ İÇİN ELVERİŞLİ BİR ORTAM'

Tüm aşamaların hijyenik koşullarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Çom şunları söyledi: Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır.

'SON AŞAMA SAKLAMA KOŞULLARI'

Tavuk etinin pişirilmesine ilişkin uyarılarına devam eden Çon, şu noktalara dikkat çekti: Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir. Ancak özellikle altını çizmemiz gereken nokta, son aşama yani pişmiş ürünün sunum ve saklama koşullarıdır.

ÇIPLAK ELLE DOKUNMAK YANLIŞ MI?

Tavuğun yeterince pişirilmesi çok önemlidir ancak çoğu zaman bu da yeterli olmuyor. Pişirildikten sonra ürüne çıplak elle dokunmak, aynı ekipmanla hem çiğ hem pişmiş ürüne temas etmek, ürünün uygun sıcaklıkta tutulmaması veya açık ortamda uzun süre bekletilmesi gibi durumlar pişmiş tavukta bile yeniden bakteri üremesine zemin hazırlar. Bu durum, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek mikroorganizmaların bulaşmasına neden olabilir.

'BİRKAÇ SAAT İÇİNDE…'

‘Uygun olmayan koşullarda saklanan pişmiş tavuk ürünleri yalnızca birkaç saat içinde bile sağlığı tehdit edecek düzeyde bakteri barındırabilir’ diyen Çom şöyle devam etti: Dolayısıyla hem işletmelerin hem de evde yemek hazırlayan bireylerin hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ürünün soğutulmadan dışarıda bekletilmesi, tekrar tekrar ısıtılması, buzdolabında uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanması gibi yaygın hatalar maalesef gıda zehirlenmelerinin en sık sebepleri arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik olmuştu. Olay sonrası harekete geçen Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin merkezindeki işletmeyi mühürleyerek kapatmıştı.

Kocaeli’den sonra skandalın bir sonraki adresi Konya olmuştu. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaklaşık 400 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu.

Türkiye'nin en büyük tavuk eti şirketleri arasında yer alan Şenpiliç'in ürettiği ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verilmişti.

Kaynak: DHA