Annenin Çocuğuna Sigara İçirttiği İddia Edilmişti! Sosyal Medyanın Konuştuğu Skandalda Yeni Gelişme
Eskişehir’de bir düğünde 3 yaşındaki çocuğuna sigara içirttiği iddia edilen, sosyal medyada tepki toplayan S.B. isimli anne ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamaları adliyeye sevk edildi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yapılan bir düğün merasimi esnasında çekilen görüntüler dün sosyal medyada gündem olmuş, büyük tepki toplamıştı.
Görüntülerde bir kadının kucağında oturan 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği iddia edilmişti. Skandal görüntülerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
ANNE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Küçük çocuğun annesi S.B., "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyanın konuştuğu olayda flaş bir gelişme yaşandı, emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA-İHA
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