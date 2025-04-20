Üniversiteyi Karıştıran Skandal Doğrulandı! Mahmut Tanal Çok Sert Çıktı, ‘Susan Da Suç Ortağı’

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde hurdaya ayrılan tıbbi cihazların usulsüz şekilde başka adreslere taşındığını belirterek, konuyu kamuoyuyla paylaştı. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir hırsızlıktır. Kamu malı açıkça yağmalanmıştır" ifadelerini kullandı.​

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu iddialar, Şanlıurfa merkezli bir internet sitesinde 23 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan "Harran Üniversitesi bu iddialarla çalkalanıyor" başlıklı haberle gündeme gelmişti. Haberde, bazı tıbbi cihazların hurdaya ayrıldığı ancak bu cihazların bir kısmının hurda merkezine götürülmediği öne sürülmüştü. Harran Üniversitesi Rektörlüğü, haberin ardından soruşturma başlatarak, iddiaların araştırılması için bir komisyon kurdu.​

ÖN İNCELEME RAPORUNU PAYLAŞTI

Tanal, soruşturma komisyonu başkanı Prof. Dr. Abulcenap Cevheri'nin imzasını taşıyan ön inceleme raporunu paylaşarak, "Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tıbbi cihazlar, tanklar, motorlar 'hurda' adı altında sistem dışına çıkarılmış, hurda merkezine değil, başka adreslere indirilmiştir. Kamera kayıtları ve resmi tutanaklarla sabittir" dedi.​ Milletvekili Tanal, yetkililere seslenerek, "Bu olay, resmen kamu malı kaçırmaktır! Bu saatten sonra susan da suç ortağıdır!” dedi.

YÖK'E SESLENDİ

Savcıları konuyu araştırmaları için göreve çağıran Tanal, “Milli Eğitim Bakanı! Bu sizin sorumluluğunuz! YÖK! Bu rezaletin üzerini örterseniz siz de suç işlersiniz!" ifadelerini kullandı.​

Tanal, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi gereği görevi kötüye kullanma ve 155. maddesi gereği zimmet suçlarının işlendiğini belirterek, "Devletin malını talan edenleri koruyan herkes bu halkın lanetini alır! Şanlıurfa’yı sahipsiz sananlara buradan ilan ediyoruz: Harran Üniversitesi’ndeki bu kamu yağmasının hesabı sorulacak! Takipçisiyiz! Peşini bırakmayacağız!" dedi.