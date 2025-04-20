Sezonun Son Hasadı Yapıldı! Türkiye’nin En Kaliteli Ürünü Seçildi, Kalbi Motor Gibi Çalıştırıyor

Elma hasadının dokuzuncu ayda başladığını belirten Bayram, sezonun bu ay itibarıyla sona ereceğini ifade etti. Üretimde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş yaşandığını söyleyen Bayram, bu duruma rağmen kalite seviyesinin yüksek olduğunu ve üreticinin satışlardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Meyve suyu üretimi için ayrılan elmaların kilogram fiyatı 7-8 TL civarında seyrederken, sofralık elmalar 12 ila 17 TL arasında alıcı buldu.

PINK LADY İLE SEZONA VEDA

Karaman’da hasadı yapılan son elma türünün, lezzetiyle öne çıkan “pink lady” cinsi olduğunu belirten Bayram, bu özel türün rengi, aroması ve dayanıklılığıyla dikkat çektiğini söyledi. İklim koşulları ve toprak yapısının bu elmaya karakteristik bir tat kazandırdığını aktaran Bayram, bu ürünle birlikte sezonun kapanışının yapıldığını açıkladı.

FAYDALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Lezzetinin yanı sıra sağlığa katkılarıyla da bilinen elma, uzmanlara göre birçok hastalığa karşı koruyucu rol üstleniyor. Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyen elma, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlüyor. Aynı zamanda C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan elma, flavonoid içeriğiyle kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlıyor ve damarların korunmasına yardımcı oluyor. Düzenli tüketildiğinde kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltabileceği de belirtiliyor. Düşük kalorili yapısıyla kilo kontrolü sağlayan elma, uzun süre tokluk hissi veriyor.

UZMANLARDAN UYARI

Zihinsel sağlığı destekleyen antioksidanlarıyla dikkat çeken elma, aynı zamanda diş sağlığına da katkı sunuyor. Tükürük üretimini artırarak ağız içindeki bakterilerin azalmasına yardımcı olan elma, bazı kanser türlerine karşı da koruyucu etki gösterebiliyor.

Uzmanlar, elmanın kabuğuyla birlikte tüketilmesini önerirken, tüketim öncesinde iyice yıkanmasının sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı bir yaşam için günlük beslenme düzenine bir elma eklenmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi