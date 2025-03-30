Mahmut Tanal'dan Soluksuz Protesto: Adalet Öğrenciyi Hapsetmez!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta düzenlene şafak operasyonu ile gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilende gözaltına alınan gençlerden en az 301’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluk halleri nedeniyle bayram sevdikleriyle değil hapishanelerde geçiren gençler için, eylemler boyunca gerek Saraçhane’de gerek ODTÜ’de gerek Çağlayan’da gerekse Vatan Emniyet’te mücadele eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bir kez daha tutuklu bulunan gençler için sesini yükseltmekten geri durmadı.

EN AZ 301 GENÇ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane ile başta İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ kampüsü de eylemlerin, sert polis müdahalesinin be gözaltı işlemleriyle sık sık gündeme geldi.

Eylemlerin başlamasından bu yana hem sokaklarda hem de ev baskınlarıyla gözaltına alınan 301 genç, çeşitli suçlamalara tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

MAHMUT TANAL’IN EYLEMLERİ GÜNDEM OLDU

Hem eylem alanlarında hem de sosyal medyada gençlerle yan yana duran Mahmut Tanal, bu hareketiyle kamuoyunda büyük ses getirdi. Tanal’ın geçmiş zamanda çeşitli noktalarda yaptığı eylemler de bu süreçte sosyal medyada sıklıkla gündem olurken, Mahmut Tanal Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramı ailelerinden ve sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalan gençlerin sesi oldu.

MAHMUT TANAL TUTUKLU GENÇLERİ UNUTMADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahmut Tanal, "Tutuklu öğrenci adaletin ayıbıdır! Dünyada; Ramazan Bayramında en fazla tutuklu öğrencinin bulunduğu ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir de video ekleyen Tanal, soluksuz bir şekilde defalarca "Adalet öğrenciyi hapsetmez!" diyerek son dönemde kendisiyle özdeşleşen, kendisine has üslubuyla gençlerin tutukluluğuna tepki gösterdi.

Tutuklu öğrenci adaletin ayıbıdır!

Dünyada ;Ramazan Bayramında en fazla tutuklu öğrencinin bulunduğu ülke Türkiye’dir. pic.twitter.com/os1HPBT3Cn — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi