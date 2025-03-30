Mahmut Tanal'dan Soluksuz Protesto: Adalet Öğrenciyi Hapsetmez!

İBB’ye düzenlenen iki ayrı operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerdeki yoğun mücadelesiyle gündem olan Mahmut Tanal’dan yine gündem olacak bir çıkış geldi. Tanal, adeta kendisiyle özdeşleşen çok tekrarlı konuşmasını bu kez bayramı cezaevlerinde geçiren üniversiteli gençler için yaptı.

Son Güncelleme:

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta düzenlene şafak operasyonu ile gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilende gözaltına alınan gençlerden en az 301’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluk halleri nedeniyle bayram sevdikleriyle değil hapishanelerde geçiren gençler için, eylemler boyunca gerek Saraçhane’de gerek ODTÜ’de gerek Çağlayan’da gerekse Vatan Emniyet’te mücadele eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bir kez daha tutuklu bulunan gençler için sesini yükseltmekten geri durmadı.

EN AZ 301 GENÇ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane ile başta İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ kampüsü de eylemlerin, sert polis müdahalesinin be gözaltı işlemleriyle sık sık gündeme geldi.

Eylemlerin başlamasından bu yana hem sokaklarda hem de ev baskınlarıyla gözaltına alınan 301 genç, çeşitli suçlamalara tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

MAHMUT TANAL’IN EYLEMLERİ GÜNDEM OLDU

Hem eylem alanlarında hem de sosyal medyada gençlerle yan yana duran Mahmut Tanal, bu hareketiyle kamuoyunda büyük ses getirdi. Tanal’ın geçmiş zamanda çeşitli noktalarda yaptığı eylemler de bu süreçte sosyal medyada sıklıkla gündem olurken, Mahmut Tanal Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramı ailelerinden ve sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalan gençlerin sesi oldu.

MAHMUT TANAL TUTUKLU GENÇLERİ UNUTMADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahmut Tanal, "Tutuklu öğrenci adaletin ayıbıdır! Dünyada; Ramazan Bayramında en fazla tutuklu öğrencinin bulunduğu ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir de video ekleyen Tanal, soluksuz bir şekilde defalarca "Adalet öğrenciyi hapsetmez!" diyerek son dönemde kendisiyle özdeşleşen, kendisine has üslubuyla gençlerin tutukluluğuna tepki gösterdi.

Özgür Özel Silivri'den Seslendi! 'İşkencenin Zamanaşımı Yok'Özgür Özel Silivri'den Seslendi! 'İşkencenin Zamanaşımı Yok'Siyaset
Can Atalay'dan Bayram Mesajı, Gençlere Selam GönderdiCan Atalay'dan Bayram Mesajı, Gençlere Selam GönderdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Mahmut Tanal protesto tutuklu
Son Güncelleme:
İBB'den 'Paravan Şirkete Para Aktarıldı' İddiasına Yalanlama İBB'den 'Paravan Şirkete Para Aktarıldı' İddiasına Yalanlama
CHP’nin Ekrem İmamoğlu ve Erken Seçim İçin Başlattığı İmza Kampanyasının Detayları Belli Oldu İmamoğlu Kampanyasının Detayları Belli Oldu
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!