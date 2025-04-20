'Altın Tabancalı Baba' Lakaplı Ahmet Tekin Baykal, Tahliye Edildi

Cezaevi şartlarında tedavisinin sürdürülemeyeceği yönündeki sağlık raporlarının ardından Baykal, tedavisine cezaevi dışında devam edecek. Uzun yıllar süren tutukluluk süreci ve son gelişmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baykal, sürece katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Baykal yaptığı açıklamada 17 yıllık tutukluluk süresince cezaevinde bir takım rahatsızlıklar geçirdiğini ancak son zamanlarda aniden gelişen lenfoma ve ağır KOAH teşhisleri dolayısıyla cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını ve uzun süreli hastane tedavi sürecinin başladığını belirtti.

TÜRK DEVLETİ’NİN ADALETİNİ VE ŞEFKAETİNİ GÖRDÜM’

Bu süreç kapsamında tedavi amacıyla 3 ay süreyle tahliye edildiğini ifade eden Baykal, “Türk devletinin feraseti ve adalet terazisinin hakkaniyetiyle, tedavimin daha uygun şartlarda sürdürülebilmesi adına tarafıma 3 aylık tehir, devletimizin kudretli ve merhametli eliyle, açık bir kararlılıkla verilmiştir" dedi.

Baykal, bu sürecin yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşını her şartta gözeten yapısının bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu imkan, Türk Devleti'nin büyüklüğünün, insanına olan bağlılığının ve adaletiyle birlikte şefkatini bir arada taşıyan yapısının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA