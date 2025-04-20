Eski Eşini Yakarak Öldüren Cani Duruşma Öncesi Öldü

Eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin dökerek yaktığı gerekçesiyle "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Gürhan Üzer, 21 Nisan’da görülecek duruşma öncesi hayatını kaybetti.

4. EVRE PANKREAS KANSERİ

İlk duruşmaya da hastalığı nedeniyle katılmayan Üzer’in şubat ayının başından bu yana Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu, 4. evre pankreas kanseri dolayısıyla organ yetmezliği yaşadığı ve bir süredir yoğun bakım ünitesinde kaldığı öğrenildi.

Sanığın ölümüyle birlikte dava dosyasındaki ceza yargılaması da düştü.

NE OLMUŞTU?

31 Aralık 2024 sabahı yaşanan vahşi cinayette, sabah işe gitmek için evden ayrılan Pınar Zorlu’yu takip eden eski eşi Gürkan Özer, kadının yolunu keserek yanında getirdiği bidondaki benzini Zorlu’nun üzerine dökerek ateşe vermişti.

Ağır yaralanan Zorlu, 19 günlük yaşam mücadelesini 18 Ocak 2025’te kaybederek 35 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA