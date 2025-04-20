Eski Eşini Yakarak Öldüren Cani Duruşma Öncesi Öldü

Antalya’da eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin döküp yakarak öldüren katil zanlısı Gürhan Üzer, yarın görülecek duruşma öncesi hayatını kaybetti. Sanığın ölümüyle birlikte dava dosyasındaki ceza yargılaması da düşmüş oldu.

Son Güncelleme:
Eski Eşini Yakarak Öldüren Cani Duruşma Öncesi Öldü

Eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin dökerek yaktığı gerekçesiyle "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Gürhan Üzer, 21 Nisan’da görülecek duruşma öncesi hayatını kaybetti.

4. EVRE PANKREAS KANSERİ

İlk duruşmaya da hastalığı nedeniyle katılmayan Üzer’in şubat ayının başından bu yana Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu, 4. evre pankreas kanseri dolayısıyla organ yetmezliği yaşadığı ve bir süredir yoğun bakım ünitesinde kaldığı öğrenildi.

Sanığın ölümüyle birlikte dava dosyasındaki ceza yargılaması da düştü.

Eski Eşini Yakarak Öldüren Cani Duruşma Öncesi Öldü - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

31 Aralık 2024 sabahı yaşanan vahşi cinayette, sabah işe gitmek için evden ayrılan Pınar Zorlu’yu takip eden eski eşi Gürkan Özer, kadının yolunu keserek yanında getirdiği bidondaki benzini Zorlu’nun üzerine dökerek ateşe vermişti.

Ağır yaralanan Zorlu, 19 günlük yaşam mücadelesini 18 Ocak 2025’te kaybederek 35 yaşında yaşamını yitirmişti.

Eski Eşini Yakarak Öldüren Cani Duruşma Öncesi Öldü - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
35 Yıllık Rekor Sonrası 7 Bölgede Alarm! Felaket Kapıya Dayandı 35 Yıllık Rekor Sonrası 7 Bölgede Alarm! Felaket Kapıya Dayandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...