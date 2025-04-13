Türkiye’de Tavuk Döner Alarmı, Skandal Büyüyor… Yüzlerce Kişi Ölümden Dönmüştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir restoranda tavuk döner yedikten sonra hastanelik olan 648 kişinin zehirlendiği ortaya çıkmış, restoran mühürlenerek gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Kocaeli’nin ardından Konya’da da 400 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiğinin ortaya çıkması skandalın yayılmaya başladığını göstermişti. İki ildeki vakalar sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş, denetimleri sıklaştırmıştı.

'AĞIR CEZALAR UYGULAYACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘Bu tür işlere tevessül eden üreticileri uyarıyorum, herhangi bir denetimde bunu tespit ettiğimizde çok ağır cezalar uygulayacağız ve kapatma işlemini gerçekleştireceğiz’ diye vurgulamıştı.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Gıda zehirlenmelerine ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, ‘Bu ürünü satışa sundunuz ve akşama kaldı, bunu ertesi gün kullanamazsınız, yasaktır. Ancak maalesef kar hırsıyla bu, bir sonraki gün çiğ etle beraber pişiriliyor. Bozulmayla ilgili emarelerin, tatla ilgili değişikliklerin elimine edilmesi için farklı türde sosların kullanılması gibi bir alışkanlık son günlerde ortaya çıktı. Bunlarla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık’ demişti.

42 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Skandalların ardından denetimler devam ederken yakın zamandaki denetimlerde Adana'da hijyenik olmayan şartlarda döner satışı yapıldığı belirlenen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.

Adana'da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan bir fenomen dönercinin pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler gündem olmuş, dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası kesilmişti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı ete el konulup imha edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir’ dedi.

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ve genel gıda güvenliği incelendi.

Manisa’da Zabıta Dairesi ekipleri 2025 yılının ilk üç ayında gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete müdahale etti, 513 gıda işletmesi de denetlendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA