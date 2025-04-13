İmamoğlu'ndan Yeni 'Kent Lokantası' Açıklaması! Silivri’den Paylaştı

Görevden alınmasının ardından tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."

İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında.



Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak. #UmutBurada pic.twitter.com/sBGArtYZhE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2025

İmamoğlu’nun yayımladığı videoda Eyüpsultan’daki çalışmaların tamamlandığı bilgisi de aktarıldı. Buna göre Anadolu Yakası’nda 5, Avrupa Yakası’nda ise 10 olmak üzere toplam 16 noktada hizmet veren kent lokantalarının bir yenisi, Eyüpsultan White Hill Alışveriş Merkezi'nde faaliyete geçecek.

ŞİŞLİ KENT LOKANTASI YENİDEN AÇILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şişli’deki Kent Lokantası da yeniden kapılarını açmıştı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması sonrası kayyım yönetimine devredilen Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının ‘tedarik sorunu’ sebebiyle kapalı olduğunu ve 7 Nisan itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacaklarını bildirmişti.

CHP ise, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ‘kent uzlaşması’ soruşturması kapsamında tutuklandığını ve görevden el çektirildiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı ise Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyım olarak görevlendirmişti.

Parti yetkilileri, Şahan döneminde açılan iki kent lokantasının Ertürkmen’in talimatıyla kapatıldığını ve belediyeye ait gezici kent lokantası TIR’ının da garaja çekildiğini iddia etmişti.

Fakat belediye tarafından yapılan resmi açıklamada bu iddialar yalanlanarak şu ifadeler kullanılmıştı: "Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır"