Van Beşik Gibi, Üst Üste 5 Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saatlerinden itibaren Van'da üst üste 5 deprem meydana geldi. Beş deprem arasında en şiddetlisi ise 4.2 olarak kaydedildi.

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Van Beşik Gibi, Üst Üste 5 Deprem

Kandilli Rasathanesi, sabah 8'den itibaren Van merkezli beş deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk deprem sabah 10.53'te meydana gelirken, büyüklüğü 3.4 derinliği ise 5.6 kilometre olarak kaydedildi.

Son deprem ise 12.49'da yaşandı. Bu depremin büyüklüğü 3.0 derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

DÖRT VE ÜSTÜ İKİ DEPREM

Öte yandan Van'da 20 dakika içinde 4 ve üstünde iki deprem daha yaşandı. Saat 11.39'da meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde olurken, derinliği ise 5.5 kilometre oldu. 11.58'de yaşanan depremin ise büyüklüğü 4.2 olarak kayıtlara geçerken, derinliği ise 4.4 kilometre olarak tespit edildi.

Beşinci deprem ise 4.2'lik en şiddetli depremin bir dakika ardından yaşandı. 11.59'da yaşanan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde yaşanırken şiddeti ise 3.2 olarak açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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