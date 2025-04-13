Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo

Dün karşılıklı tehditlerin ardından, ABD ve İran heyetleri arasında Umman aracılığıyla görüşmelerin ilk turu gerçekleştirildi. ABD Başkanı Trump'ın ısrarla 'doğrudan' demesine karşın, görüşmeler 'dolaylı' olarak yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği bu dolaylı görüşmeler, tarafların açıklamalarına göre "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" gerçekleşti. Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaşırken, karşılıklı tehditler, dünya için kritik bir önem taşıyor.​

İRANLI HESAPLAR TARAFINDAN PAYLAŞILIYOR

Fars Plus of Iran adlı İranlı bir militarist grup tarafından Telegram üzerinden yayımlanan videoda, İranlı komutanların, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve İran'ın Şahid füzelerinin görüntüleri yer alıyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntülerde, aralarında Hint Okyanusu'ndaki ABD ve İngiliz ortak üssü Diego Garcia'nın da bulunduğu ABD üslerinin vurulduğu ve gökyüzüne yayılan patlama anları gösteriliyor.​

ARAP BASINI: İRAN TETİKTE

İran hesaplarından hafta içinde yayılan videolarda, Suudi Arabistan'a ait Prens Sultan Hava Üssü, ABD'ye ait savaş gemileri, İsrail'in Tel Nof Üssü ve Ben Gurion Havaalanı, Diego Garcia üssü gibi hedefler de bulunuyor. Hafta içinde Yemen, ABD'nin İran destekli Husileri hedef alan saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a doğrudan tehditte bulunmuştu. Yemen Ordusu, 9 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Husi isyancılarına yönelik ABD öncülüğündeki saldırılara 'karışmaması' konusunda uyardı ve petrol tesislerine olası bir saldırı olabileceğini ima etti. Görüntüler, İranlı kanallardan dünya basınına yansırken, Arap basınında "İran'ın tetikte olduğu" yorumları yapıldı.​

İran ve ABD heyetlerinin gelecek hafta yine Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde müzakereleri ileri bir noktaya taşıması hedefleniyor. Ancak her iki taraf da teyakkuzda kalmayı sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin bu kez Umman'da yapılmayabileceğini belirtirken, görüşmenin tam yeri ve heyetlerde kimlerin olacağı belirsizliğini koruyor.​

ABD'YE AÇIK UYARI

Geçen hafta, üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer programıyla ilgili ABD ile bir anlaşma yapmazsa askeri harekette bulunma tehdidinin hemen ardından The Telegraph'a verdiği röportajda, Tahran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı Diego Garcia'daki ortak ABD-İngiltere deniz üssünü vuracağını söyledi. Söz konusu yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, "İran, bölgedeki herhangi bir üsten veya İran füzelerinin menzilinde bir saldırı alırsa, Britanya ya da Amerikan güçlerini hedef almakta herhangi bir ayrım yapmayacaktır," ifadelerini kullandı. İran devlet medyası da, ABD'nin "İran halkına yönelik düşmanlık eylemlerinde bulunması halinde Chagos Adaları'nda bulunan Diego Garcia üssünü füzeler ve intihar dronlarıyla vuracağını" duyurdu.​

Görüşmelerden önce İran yönetimi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "İran, böyle bir saldırıyı anavatanından yapabilecek yeterli silahlara sahip, en iyi örneği orta menzilli daha yeni versiyonları olan Khorramshahr füzeleri ve 4 bin km menzile sahip Şahid-136B kamikaze dronları" ifadelerini kullandı. The Telegraph'ın haberine göre, "Böyle bir senaryoda, bombardıman uçağı kesinlikle NSF Diego Garcia'dan kalkacak ve 3.800 km uzaklıktaki üssü, İran'ın misilleme operasyonu için bir hedef yapabilir." Aynı hafta, en az üç ABD B-2 Spirit bombardıman uçağının Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssüne geldiği, uydu görüntülerinde de tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi