Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo

İran ve ABD arasında dün gerçekleştirilen ilk ciddi müzakereler sürerken, Fars Plus of Iran tarafından yayımlanan bir yapay zeka videosu gerilimi tırmandıracak gibi duruyor. Videoda, ABD'nin çeşitli üslerine, denizlerdeki savaş gemilerine, İsrail'in üsleri ve havaalanlarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın bir üssüne füzelerle saldırı düzenleniyor.

Son Güncelleme:
Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo

Dün karşılıklı tehditlerin ardından, ABD ve İran heyetleri arasında Umman aracılığıyla görüşmelerin ilk turu gerçekleştirildi. ABD Başkanı Trump'ın ısrarla 'doğrudan' demesine karşın, görüşmeler 'dolaylı' olarak yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği bu dolaylı görüşmeler, tarafların açıklamalarına göre "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" gerçekleşti. Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaşırken, karşılıklı tehditler, dünya için kritik bir önem taşıyor.​

Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo - Resim : 1

İRANLI HESAPLAR TARAFINDAN PAYLAŞILIYOR

Fars Plus of Iran adlı İranlı bir militarist grup tarafından Telegram üzerinden yayımlanan videoda, İranlı komutanların, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve İran'ın Şahid füzelerinin görüntüleri yer alıyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntülerde, aralarında Hint Okyanusu'ndaki ABD ve İngiliz ortak üssü Diego Garcia'nın da bulunduğu ABD üslerinin vurulduğu ve gökyüzüne yayılan patlama anları gösteriliyor.​

Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo - Resim : 2

ARAP BASINI: İRAN TETİKTE

İran hesaplarından hafta içinde yayılan videolarda, Suudi Arabistan'a ait Prens Sultan Hava Üssü, ABD'ye ait savaş gemileri, İsrail'in Tel Nof Üssü ve Ben Gurion Havaalanı, Diego Garcia üssü gibi hedefler de bulunuyor. Hafta içinde Yemen, ABD'nin İran destekli Husileri hedef alan saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a doğrudan tehditte bulunmuştu. Yemen Ordusu, 9 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Husi isyancılarına yönelik ABD öncülüğündeki saldırılara 'karışmaması' konusunda uyardı ve petrol tesislerine olası bir saldırı olabileceğini ima etti. Görüntüler, İranlı kanallardan dünya basınına yansırken, Arap basınında "İran'ın tetikte olduğu" yorumları yapıldı.​

Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo - Resim : 3

İran ve ABD heyetlerinin gelecek hafta yine Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde müzakereleri ileri bir noktaya taşıması hedefleniyor. Ancak her iki taraf da teyakkuzda kalmayı sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin bu kez Umman'da yapılmayabileceğini belirtirken, görüşmenin tam yeri ve heyetlerde kimlerin olacağı belirsizliğini koruyor.​

ABD'YE AÇIK UYARI

Geçen hafta, üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer programıyla ilgili ABD ile bir anlaşma yapmazsa askeri harekette bulunma tehdidinin hemen ardından The Telegraph'a verdiği röportajda, Tahran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı Diego Garcia'daki ortak ABD-İngiltere deniz üssünü vuracağını söyledi. Söz konusu yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, "İran, bölgedeki herhangi bir üsten veya İran füzelerinin menzilinde bir saldırı alırsa, Britanya ya da Amerikan güçlerini hedef almakta herhangi bir ayrım yapmayacaktır," ifadelerini kullandı. İran devlet medyası da, ABD'nin "İran halkına yönelik düşmanlık eylemlerinde bulunması halinde Chagos Adaları'nda bulunan Diego Garcia üssünü füzeler ve intihar dronlarıyla vuracağını" duyurdu.​

Diplomasi Sürerken, İran’dan ABD’ye Füze Mesajı! 59 Saniyelik Senaryo - Resim : 4

Görüşmelerden önce İran yönetimi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "İran, böyle bir saldırıyı anavatanından yapabilecek yeterli silahlara sahip, en iyi örneği orta menzilli daha yeni versiyonları olan Khorramshahr füzeleri ve 4 bin km menzile sahip Şahid-136B kamikaze dronları" ifadelerini kullandı. The Telegraph'ın haberine göre, "Böyle bir senaryoda, bombardıman uçağı kesinlikle NSF Diego Garcia'dan kalkacak ve 3.800 km uzaklıktaki üssü, İran'ın misilleme operasyonu için bir hedef yapabilir." Aynı hafta, en az üç ABD B-2 Spirit bombardıman uçağının Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssüne geldiği, uydu görüntülerinde de tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran ABD İsrail
Son Güncelleme:
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Hakan Fidan 'ADF Youth'da Üniversitelilerle Buluştu Hakan Fidan 'ADF Youth'da Üniversitelilerle Buluştu
Özgür Özel, ‘Ekrem Başkan İçin’ Diyerek Açıkladı: Ağrı Dağı’na Çıkıp Miting Yapacağız Özgür Özel, ‘Ekrem Başkan İçin’ Diyerek Açıkladı: Ağrı Dağı’na Çıkıp Miting Yapacağız
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!