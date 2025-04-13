Van'da Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre Van’ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da Korkutan Deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 10.53’te merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı bölgede saat 11.01’de de 2.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İkisi de yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremleri 3.4 ve 2.6 olarak kaydetti.

Kaynak: İHA

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