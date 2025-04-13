Donald Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Hakan Fidan Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

DONAL TRUMP TÜRKİYE'E NE ZAMAN GELECEK?

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK Mİ?

"Suriye Cumhurbaşkanı Şara da buradaydı, Türkiye'ye ikinci ziyareti oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Hakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir niyeti var. Uygun şartlar oluştuğunda kendileri Suriye'yi ziyaret edecek" yanıtını verdi.

'HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK'

"10 Nisan günü ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Barış masası Türkiye'de kurulur mu?" sorusuna Bakan Fidan, şöyle yanıt verdi: "Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesi nasıl sağlarız, diplomasi çalışmalarımız devam ediyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşme amacı dondurulan bazı konuların devam etmesi. Taraflar Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık."

AZERBAYCAN'DA TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan'da gerçekleşen İsrail-Türkiye görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Çatışmasızlık mekanizmasıyla ilgili teknik görüşmeler, bunlar gerektiği zaman devam eder." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi