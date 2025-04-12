Denizli'de Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Denizli'de Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Denizli'nin Çivril ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7,06 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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