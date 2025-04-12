Denizli'de Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Denizli'nin Çivril ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 7,06 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çivril (Denizli)
Tarih:2025-04-12
Saat:04:37:25 TSİ
Enlem:38.2175 N
Boylam:29.64667 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/Ods92TcqQ4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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