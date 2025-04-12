Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 17 yaşındaki Hasan E., kız arkadaşı Melisa Nur G.'nin evine giderek bıçakla yaraladı. Ardından genç kızın annesi Sevda G.’yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Zanlının olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin ise yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.
Olay, Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hasan E., kız arkadaşı olduğu belirtilen Melisa Nur G.'nin evine giderek genç kızı bıçakladı. Duruma müdahale etmeye çalışan anne Sevda G. ise başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.
ANNE ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI
Olay sırasında yükselen sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevda G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Melisa Nur G. ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Anne Sevda G.’nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından kaçan Hasan E.’nin yakalanması için başlatılan geniş çaplı polis operasyonu ise sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA