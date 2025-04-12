Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

Olay, Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hasan E., kız arkadaşı olduğu belirtilen Melisa Nur G.'nin evine giderek genç kızı bıçakladı. Duruma müdahale etmeye çalışan anne Sevda G. ise başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

ANNE ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Olay sırasında yükselen sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevda G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Melisa Nur G. ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Anne Sevda G.’nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından kaçan Hasan E.’nin yakalanması için başlatılan geniş çaplı polis operasyonu ise sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA