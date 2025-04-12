Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 17 yaşındaki Hasan E., kız arkadaşı Melisa Nur G.'nin evine giderek bıçakla yaraladı. Ardından genç kızın annesi Sevda G.’yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Zanlının olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin ise yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

Olay, Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hasan E., kız arkadaşı olduğu belirtilen Melisa Nur G.'nin evine giderek genç kızı bıçakladı. Duruma müdahale etmeye çalışan anne Sevda G. ise başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı - Resim : 1

ANNE ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Olay sırasında yükselen sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevda G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Melisa Nur G. ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı - Resim : 2Anne Sevda G.’nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından kaçan Hasan E.’nin yakalanması için başlatılan geniş çaplı polis operasyonu ise sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kızını Vahşice Katledip İntihar Süsü Verdi: Her Detayı Kan Dondurdu!Kızını Vahşice Katledip İntihar Süsü Verdi: Her Detayı Kan Dondurdu!Güncel

Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Katil Yine 'Eş'Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Katil Yine 'Eş'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenyurt Kadın cinayetleri Cinayet
Son Güncelleme:
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı
ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı! 'Misillemeye Devam Ederse...' ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı
Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var
Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı Esenyurt'ta Korkunç Cinayet! Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı