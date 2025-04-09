Kızını Vahşice Katledip İntihar Süsü Verdi: Her Detayı Kan Dondurdu!

Samsun’un Atakum ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kan donduran olayda, 59 yaşındaki Sultan Günaydın, tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın’ı boğarak ve boynunu kırarak öldürdü. Suçunu gizlemek için kızının bileğini keserek durumu intihar gibi göstermeye çalışan anne, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EKİPLERE HABER VERDİ

Sakarya İlkokulu'nda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir boğuşmaya dönüştü. Banyoda yaşanan arbedenin ardından Sultan Günaydın, acil çağrı hattını arayarak kızının bileğini keserek intihar ettiğini öne sürdü.

GİZLEMEK İÇİN...

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler ise gerçeği ortaya çıkardı. Tuba Günaydın’ın ölüm nedeni, boğazının sıkılması ve boynunun kırılmasıydı. Bileğindeki kesiklerin ise cinayeti gizlemek için sonradan yapıldığı anlaşıldı.

2021 yılında eşinden ayrılan ve yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadının cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan anne Sultan Günaydın ilk ifadesinde, kızının kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca paniğe kapılarak intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adalet önünde hesap vermek üzere yargıya teslim edildi.

Kaynak: DHA