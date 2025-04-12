Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi’nin kar manzarasını paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlık tarafından yenilenen tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kar manzarası görüntülerini paylaştı.

'ANKARA'NIN KALBİNDEKİ SAKLI BAHÇE'

Kurum paylaşımında "Ankara'nın kalbindeki saklı bahçemiz Saraçoğlu..." ifadelerine yer verirken karlarla örtülü 'Saraçoğlu' görüntüleri büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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