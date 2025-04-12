Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Samsun'un Kavak ilçesi Havza çıkışında saat 22.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Reyhan Kahveci (50), Merve Kahveci (25), Semih Yayla (36), Recep Şen (66) ve Türkmenistan uyruklu Kumuhsgozel Velmyrodova ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Samsun-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırması ve yolu temizlemesinin ardından trafik akışı yaklaşık 2 saat sonra yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA