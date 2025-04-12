Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Samsun-Ankara karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var

Samsun'un Kavak ilçesi Havza çıkışında saat 22.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Reyhan Kahveci (50), Merve Kahveci (25), Semih Yayla (36), Recep Şen (66) ve Türkmenistan uyruklu Kumuhsgozel Velmyrodova ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Samsun-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırması ve yolu temizlemesinin ardından trafik akışı yaklaşık 2 saat sonra yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Trafik kazası
Son Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde Deprem: 80 İsim Birden İstifa Etti YRP'de Deprem! 80 İsim Birden İstifa Etti
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Vicdansızlar Tutuklandı Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Vicdansızlar Hakkında Karar
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık Vicdanları Sızlatmıştı... Bakanlık ve Belediye Harekete Geçti! Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık Vicdanları Sızlatmıştı... Bakanlık ve Belediye Harekete Geçti!
Malatya'da Erkek Dehşeti! 8 Aylık Hamileydi... 22 Yaşındaki Beste, Eşi Tarafından Canice Katledildi 8 Aylık Hamileydi... 22 Yaşındaki Beste, Eşi Tarafından Canice Katledildi
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı! 'Misillemeye Devam Ederse...' ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı
Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var Samsun-Ankara Yolunda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Var
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı
Kayseri'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 2 Yaralı Kayseri'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 2 Yaralı
İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor