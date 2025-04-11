Malatya'da Erkek Dehşeti! 8 Aylık Hamileydi... 22 Yaşındaki Beste, Eşi Tarafından Canice Katledildi

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'da 22 yaşındaki Beste Kızılay, eşi Alican Kızılay tarafından başından vurularak katledildi. Beste Kızılay'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken, cani erkek gözaltına alındı.

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Malatya'da Erkek Dehşeti! 8 Aylık Hamileydi... 22 Yaşındaki Beste, Eşi Tarafından Canice Katledildi

Yüreğimizi yakan kadın cinayetlerinin son adresi Malatya'nın Hekimhan ilçesi oldu. Edinilen bilgilere göre; dün gece saatlerinde Alican Kızılay (25) ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay (22) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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