Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık Vicdanları Sızlatmıştı... Bakanlık ve Belediye Harekete Geçti!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Gimsa Park AVM’nin içinde bulunan oyun alanında, 7 yaşındaki down sendromlu Mert Affan Yüce, çirkin bir ayrımcılığa maruz kaldı. Öğretmen Sevcan Odabaşı Karakurt, eşliğinde oyun alanına giden 7 yaşındaki çocuğa, işletme yetkilileri tarafından, Down Sendromlu olduğu fark edilince bilet verilmedi.

Aynı yaştaki çocuklar alana girebilirken, 7 yaşındaki Mert Affan, farklılığı nedeniyle dışlandı. Söz konusu durum öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Etimesgut Belediyesi harekete geçti.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

BELEDİYENİN DENETİMİNE DAHİL EDİLDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Beşikçioğlu'nun açıklamasına göre; ilçe genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerince mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Beşikçioğlu, "Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir. Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi