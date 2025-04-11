Down Sendromlu Çocuğa Çirkin Ayrımcılık, Oyun Alanına Alınmadı

Ankara'da down sendromlu çocuk, çirkin bir ayrımcılığa maruz kaldı. 7 yaşındaki çocuk, yaşıtlarının girebildiği oyun alanına down sendromlu olduğu fark edilince alınmadı.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Gimsa Park AVM’nin içinde bulunan oyun alanında çirkin bir ayrımcılık yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce oyun alanına alınmadı.

Öğretmen Sevcan Odabaşı Karakurt, eşliğinde oyun alanına giden 7 yaşındaki çocuğa, işletme yetkilileri tarafından, Down Sendromlu olduğu fark edilince bilet verilmedi. Aynı yaştaki çocuklar alana girebilirken, 7 yaşındaki Mert Affan, farklılığı nedeniyle dışlandı.

Söz konusu durum öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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Kaynak: İHA

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Ankara Etimesgut
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