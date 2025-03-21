Samsunspor, Down Sendromlu Misafirlerini Ağırladı

21 Mart Dünya Down Sendromu günü kapsamında, down sendromlu çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirerek futbolcularla bir araya geldi.

Ziyarette, minik misafirler oyuncularla sohbet edip sahada vakit geçirirken bol bol hatıra fotoğraf çektirerek bu anlar ölümsüzleştirdi. Futbolcular, çocuklara Samsunspor atkısı hediye ederek bu anlamlı günde onlara bir hatıra bırakmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: İHA