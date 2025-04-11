Manisa'da Çiftçi Perişan: 'Afet Bölgesi İlan Edilsin' Çağrısı

Manisa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayı, başta üzüm olmak üzere pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi. Saruhanlı ve Ahmetli bölgelerindeki çiftçiler, hasarların boyutunu görmekle kalmayıp, artan maliyetler ve devlet desteği eksikliğiyle de mücadele ediyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçilerin taleplerini dinleyerek, Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Saruhanlılı bir üzüm üreticisi, don olayının ardından üzüm bağlarındaki ürünlerinin %90'ının zarar gördüğünü söyledi. Çiftçi, "Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. İklim şartları çok değişti. Eskiden kış kış, yaz ise yazdı. Şimdi kışın yazı, yazın ise kışı yaşıyoruz. Her yıl daha da zorlaşan koşullarda, bağdaki filizler donmuş olsa bile işçiliğinden vazgeçemeyiz. Aksi takdirde gelecek yıl da kaybedilir" diyerek durumu özetledi.

Maliyetlerin hızla arttığına dikkat çeken çiftçi, "Ne ilaç fiyatları ne de işçilik, mazot fiyatları duruyor. Bu şartlarda neye göre hesap yapacağız? Hangi ürünün fiyatını belirleyebiliyoruz? İnsan geçiniyor ama biz geçinemiyoruz" şeklinde konuştu.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ'

CHP'li Bekir Başevirgen, yaşanan felaketin yalnızca Saruhanlı ve Ahmetli ile sınırlı olmadığını, Manisa genelindeki tüm bölgelerde don hasarının etkili olduğunu belirtti. Başevirgen, iktidara, "Manisa'nın tüm bölgeleri sıkıntılı. Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" çağrısında bulundu.