Yeniden Refah Partisi'nde Deprem: 80 İsim Birden İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor. Kırşehir İl Başkanı Bülent Er, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişi görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

GEREKÇE GENEL MERKEZ İLE YAŞANAN SORUNLAR

İstifaların gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, parti teşkilatları Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile yaşanan sorunlar olarak aktardı. Yaşanan gelişmenin ardından partinin Kırşehir’deki teşkilat yapılanmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

İstifa kararını duyuran İl Başkanı Bülent Er, sosyal medya hesabından İl Başkanlığı Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanlıkları olarak partiden ayrıldıklarını paylaştı.

Kaynak: İHA