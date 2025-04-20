Konyalı Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı

Havaların kurak gitmesiyle tarımsal alanlarda, barajlarda, göl ve göletlerde de kuraklıkların yaşanmasın sebebiyle ilçeye bağlı Fevziye ve Kırkkuyu mahallelerinde, mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı.

Mahallelerin cami imam hatibi ve Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programlarda Kur’an-ı Kerim, ilahiler, Mevlid-i Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.

Kaynak: İHA