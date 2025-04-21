Bakanlıktan Gündem Olan Düzenleme: 'Kaşarlı Pide' Devri Bitti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri Ekim 2024'ten beri liste liste yayımlamasıyla vatandaşın gıda güvenliğine dair endişeleri ciddi arttı. Bu yönde yetkililere de denetimi artırma konusunda sık sık çağrı yapılırken, gıdadaki usulsüzlüklerle alakalı olarak bakanlık, yeni bir düzenleme getirdi.

Bakanlığın ilk kez geçen sene yürürlüğe aldığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda bir değişiklik yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, kaşarlı pide satışı yapan tüm restoran ve lokanta gibi yemek mekanlarına yeni bir "eritme peynir tebliği" gönderilerek tüketiciye karşı şeffaflık ilkesi benimsendi.

TÜKETİCİ YANLIŞ YÖNLENDİRİLMEYECEK

Bakanlığın yaptığı son değişikliğe göre; içeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pide, hiçbir şekilde "kaşarlı pide" olarak satışa sunulamayacak. Bu çeşit ürünlere artık "eritme peynirli pide" ismi verilecek. Bu sayede de tüketicinin yanlış yönlendirilmesi ve tükettiği ürünün içeriğinin bilmemesi gibi durumların önüne geçilecek.

'SATIN ALMA TERCİHİNİ ETKİLER'

Bakanlığın yaptığı değişiklikle ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Tüketicinin talepleri doğrultusunda toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen veya toplu tüketim yeri veya satış yerlerinde paketlenerek tüketiciye arz edilen gıdaların içeriğinde yer alan tüketicinin satın alma tercihini etkileyecek ve/veya birbirinin yerine kullanılan bileşenler, tüketicinin görebileceği bir yerde gıdanın adıyla birlikte tüketiciye sunulur. İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir pide, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamaz. “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılmalı ve tüketiciye bu ad ile sunulmalıdır."

BAKLAVADA DA GEÇERLİ

Öte yandan, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviçlerde de aynı ibare kullanılması artık zorunlu hale geldi. Ayrıca yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da "fıstıklı baklava" yerine "yer fıstıklı" denilmesi mecburi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi