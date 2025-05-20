Her Satırı Korkunç! İki Yeğenini İstismar Eden Dayı, Serbest Kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki kuzen, öz dayıları tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Kuzenlerden birinin istismar sonucu hamile kaldığı, olayı ortaya çıkaran diğer kuzenin ise ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli dayı, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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Her Satırı Korkunç! İki Yeğenini İstismar Eden Dayı, Serbest Kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 30’lu yaşlardaki iki kuzen, öz dayıları tarafından yıllarca cinsel istismara uğradıklarını iddia etti. Kuzenlerden biri istismar sonucu hamile kalırken, diğeri ölümle tehdit edildi; olayı ortaya çıkaran Türkan Dayanıklı, dayısının itirafını gizlice kaydederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli dayı, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılırken, mağdurlar korunma talebinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olay, 2023 yılında ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı isimli kadın, 2023 yılında dayısının odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu duydu. Kuzeninin korkudan kimseye bir şey anlatmadığını öğrenen Dayanıklı, dayısının kendisine de saldırdığını ve cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

HESAP SORUNCA TEHDİT EDİLDİ

Dayısından hesap sorduğunu söyleyen Dayanıklı, "Sen ne yapıyorsun dedim. Hesap sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi önce. 'Kuzenine böyle böyle yaptım' dedi. 'Sana da yaparım' dedi. 'Bunun hesabını sorarım' dedi. 'Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen' dedi." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Her Satırı Korkunç! İki Yeğenini İstismar Eden Dayı, Serbest Kaldı - Resim : 1
İstismar olayını ortaya çıkaran Türkan Dayanıklı ve anne Nermin Demirbozan.

'HAMİLE KALDI' İDDİASI

Türkan Dayanıklı, 16 yaşından beri cinsel istismara uğradığı ve istismar sonucu hamile kaldığı öne sürülen kuzeninin itiraflarını gizlice kayda alarak teyzesine dinletti. Kızının yaşadıklarını öğrenen anne Nermin Demirbozan, sinir krizi geçirdi. Öz dayıları tarafından cinsel istismara uğrayan iki kuzen, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

DAYI SERBEST KALDI

İki kuzenin şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheli dayı, ifadesinin ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Dayılarından korktuklarını söyleyen kuzenler, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Telefonla ulaşılan dayı ise hakkındaki iddialarla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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Kaynak: Star Haber

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