Fatma Girik'in Ölümünde İhmal İddiasına Başlatılan Soruşturma Tamamlandı

Yeşilçam’ın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Fatma Girik hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen ihmal soruşturmasında, savcılıktan ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı.

Girik, 24 Ocak 2022’de 79 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve ünlü oyuncunun ölüm nedeni Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklanmıştı.

Girik’in ailesi tedavi sırasında ihmaller olduğunu öne sürerek, İstanbul’da bulunan özel bir hastane ve merhum sanatçının refakatçisi olan Fatma Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

RAPOR TAMAMLANDI

Söz konusu iddia hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarına danıştı. Uzman görüşlerinin alınmasının ardından incelemeler tamamlanırken, rapor tamamlandı.

Raporda, Girik’e uygulanan tedavide ihmal olmadığı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı’nın ihmalkar davranmadığı kaydedildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi