Fatma Girik'in Ölümünde İhmal İddiasına Başlatılan Soruşturma Tamamlandı
Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncaları' arasında yer alan Fatma Girik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü isnin ölümünde ihmal olmadığına hükmederek, kovuşturmaya yer yok kararı verdi.
Yeşilçam’ın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Fatma Girik hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen ihmal soruşturmasında, savcılıktan ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı.
Girik, 24 Ocak 2022’de 79 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve ünlü oyuncunun ölüm nedeni Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklanmıştı.
Girik’in ailesi tedavi sırasında ihmaller olduğunu öne sürerek, İstanbul’da bulunan özel bir hastane ve merhum sanatçının refakatçisi olan Fatma Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
RAPOR TAMAMLANDI
Söz konusu iddia hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarına danıştı. Uzman görüşlerinin alınmasının ardından incelemeler tamamlanırken, rapor tamamlandı.
Raporda, Girik’e uygulanan tedavide ihmal olmadığı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı’nın ihmalkar davranmadığı kaydedildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi