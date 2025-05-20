Diyarbakır'da Dev Operasyon: 7,5 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da 174 ton esrar üretilebilecek 7,5 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Operasyonlara 2.200'den fazla güvenlik personeli, JİHA ve helikopterler katıldı. 8 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da insansız hava araçları (İHA) ve uzaktan algılama sistemleri desteğiyle gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu.

8 GÖZALTI

Ele geçirilen bitkilerle yaklaşık 174 ton toz esrar üretilebileceği belirtilirken, operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Eğil, Lice, Hani, Hazro, Sur, Yenişehir ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlara 179 tim ve 2 bin 212 personelin yanı sıra 1 genel maksat helikopteri ve 2 JİHA katıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Başarılı operasyon için Diyarbakır Valiliği, savcılıklar ve sahadaki güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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