Mersin'de Fabrika Yangını! Patlama Sesleri Duyuluyor

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, ses ve görüntü sistemleri üreten bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’ndeki Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bulvar trafiğe kapatılırken, yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçlarıyla da müdahale edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın bölgesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA