Gaziantep'te Taksiciye Korkunç Saldırı! Defalarca Bıçakladı

Gaziantep’te bir taksi şoförü, yolcusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yüzünden ve boynundan aldığı darbelerle ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen bir yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolculuk sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü.

Gaziantep'te Taksiciye Korkunç Saldırı! Defalarca Bıçakladı - Resim : 1

YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Saldırgan, Hüseyin Y.’yi yüzünden ve boynundan bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı şoför, yoldan geçen başka bir taksici arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Gaziantep'te Taksiciye Korkunç Saldırı! Defalarca Bıçakladı - Resim : 2
Ağır yaralanan taksici, arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcunun Hüseyin Y.’ye art arda bıçak darbeleriyle saldırdığı ve taksicinin kapıyı açarak kendini aşağı atarak saldırganın elinden kurtulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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