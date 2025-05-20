Etrafa Ateş Açtı, Polisle Çatıştı

Şişli’de silahlı bir kişi sokakta rastgele ateş açtı. Polise de ateş eden saldırgan kısa süreli çatışma sonrası ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Şişli’de, 19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak’ta kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırgan, müdahalede bulunmak isteyen polislere de ateş açınca kısa süreli bir çatışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleriyle yaşanan çatışmanın ardından saldırgan, ikna edilerek gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çevrede detaylı araştırma yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, saldırganın gözaltına alınmasıyla mahalledeki gerginlik sona erdi.

Kaynak: İHA

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