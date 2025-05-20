Esenyurt'ta Yangın Paniği: Alevlerden Kaçmak İçin 8. Kattan Atladı

Esenyurt’ta bir binanın 8. katında çıkan yangında panik yapan kadın aşağı atladı. Brandaya düşen kadın ağır yaralandı. Yangın çevre dairelere sıçramadan söndürüldü. Kadının camdan atladığı anlar, bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Esenyurt’ta, Koza Mahallesi’ndeki bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta Yangın Paniği: Alevlerden Kaçmak İçin 8. Kattan Atladı - Resim : 1

PANİK YAPTI, AŞAĞI ATLADI

Dairede yalnız yaşayan 37 yaşındaki E.D. isimli kadın, paniğe kapılarak kendini aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı.

Esenyurt'ta Yangın Paniği: Alevlerden Kaçmak İçin 8. Kattan Atladı - Resim : 2

O ANLAR KAMERADA

E.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının atladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun çabayla alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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