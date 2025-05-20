Çocukların Kavgasına Aileler de Karıştı, 200 Kişi Sopalarla Birbirine Girdi!

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek yaklaşık 200 kişinin karıştığı bir arbedeye sahne oldu. Sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgada, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale edemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Polisin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan kavgada, darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay sırasında park halindeki 16 F 0167 plakalı bir aracın camları kırıldı. Güvenlik güçleri kavgaya karışanlarla ilgili soruşturma başlattı. Mahallede gerginlik sürerken polis bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İHA