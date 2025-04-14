Film Sahnelerini Aratmayan Olay! Oyuncak Silahla Taksiciyi Gasp Etmeye Çalıştı, Biber Gazını Yedi

Film sahnelerini aratmayan olay, Konya’nın merkez Meram ilçesinde geçtiğimiz perşembe akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.

Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, şahsı ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı.

BİBER GAZIYLA GASPI ÖNLEDİ

Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Şüpheli Mehmet Akif Demircan (28), polis ekipleri tarafından yakalandı. Demircan'ın, olay sırasında taksiciyi tehdit ettiği tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Poliste 7 suç kaydı olan Demircan, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA