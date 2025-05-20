Meteoroloji'den Uyarı! Afrika Sıcakları Kapıda... Termometreler 30 Dereceyi Aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Özellikle öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan Türkiye, yarından itibaren Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar yarın daha da artacak, İstanbul'da 30, İzmir'de 33, Ankara'da 31 derecelere kadar çıkacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi