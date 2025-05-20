Meteoroloji'den Uyarı! Afrika Sıcakları Kapıda... Termometreler 30 Dereceyi Aşacak
Kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgar kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bazı bölgelerde artarken, bazı yerlerde düşecek. Yarından itibaren yurt genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklar birçok ilde 30 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Özellikle öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Öte yandan Türkiye, yarından itibaren Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar yarın daha da artacak, İstanbul'da 30, İzmir'de 33, Ankara'da 31 derecelere kadar çıkacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi