Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması! 7 Kişiye Gözaltı Kararı

Borsa İstanbul’daki bazı hisse işlemlerinde usulsüzlük ve piyasa manipülasyonu yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı işlemleri başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında yakalama, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA