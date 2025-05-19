Ev Almak İsterken Dolandırıldı: 4 Milyon 750 Bin Lirasını Kaptırdı...

Avcılar’da ev sahibi olmak isteyen Y.K., ilan sitesinden bulduğu daire için 4 milyon 750 bin lira gönderdi, ancak satıcılar ortadan kayboldu. Polis, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 kişiyi yakaladı. ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle yapılan dolandırıcılıkta 6 şüpheli tutuklandı.

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Ev Almak İsterken Dolandırıldı: 4 Milyon 750 Bin Lirasını Kaptırdı...

İstanbul Avcılar’da bir daire almak isterken 4 milyon 750 bin lira dolandırılan Y.K.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’da düzenlediği operasyonlarla 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARAYI GÖNDERİNCE ORTADAN KAYBOLDULAR

45 yaşındaki Y.K., 21 Mart’ta ilan sitesinde gördüğü bir daire için satıcılarla temasa geçti. Fiyat konusunda anlaşan Y.K., kendisine verilen hesaba parayı havale etti ancak satıcılara daha sonra ulaşamadı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonucunda olayda kullanılan “sazan sarmalı” yöntemini tespit etti. Aynı evi başka kişilerin de almak istediği bahanesiyle baskı kurdukları mağdurdan parayı alan şüphelilerin, parayla kripto varlık alıp izlerini kaybettirdikleri belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini saptayarak 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. İstanbul’a getirilen 4 şüpheliyle birlikte, diğer illerde yakalanan 3 kişinin de işlemleri tamamlandı. Soruşturma sonucunda A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33) ve S.A. (48) tutuklanırken, M.K. isimli kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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