Döner Bıçaklarıyla Şampiyonluk Kutlamaya Çıkmışlardı; 2 Kişi Gözaltına Alındı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'de yapılan kutlamalarda döner bıçağı ve bıçak taşıyan iki genç gözaltına alındı. Ellerinde kesici aletlerle Konak Tüneli'nde yürüyen 16 yaşındaki Güney D. ve 17 yaşındaki Furkan Ş., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Döner Bıçaklarıyla Şampiyonluk Kutlamaya Çıkmışlardı; 2 Kişi Gözaltına Alındı

Galatasaray’ın Kayserispor’u mağlup ederek sezon bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, İzmir’de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Konak’ta, sadece araç geçişine açık olan tünelde döner bıçağı ve bıçak taşıyan iki genç, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 16 yaşındaki Güney D. ve 17 yaşındaki Furkan Ş., evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları bıçaklardan biri, attıklarını söyledikleri Buca’daki Bülent Ecevit Parkı’nda bulundu. Gözaltındaki iki gencin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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