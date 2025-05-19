Herkes 16 Yaşındaki İbrahim'den Gelecek İyi Haberi Bekliyor! Hakkari'de Pikniğe Gitti, Sonra Haber Alınamadı... Arama Çalışmaları Irak'a Kadar Uzandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yakınlarındaki Avaşin Deresi’nde, 10 Mayıs 2025’te piknik sırasında akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom için arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, UMKE, Kızılay, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, zorlu arazi koşullarında ve yüksek debili dere yatağında titizlikle çalışıyor. Ankara’dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de operasyona destek veriyor.

Arama faaliyetleri, dere boyunca ve Irak sınırına kadar geniş bir alanda sürdürülüyor. Yüksekova Tümen Komutanlığı’nın helikopterle havadan destek sağladığı çalışmalarda, drone’lar, iş makineleri ve su altı arama timleri de kullanılıyor. Hakkari Valisi Ali Çelik, 16 Mayıs’ta bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemiş ve tüm imkanların seferber edildiğini belirtmişti.

'NASIL OLDUYSA DEREYE DÜŞMÜŞ'

Baba Nevzet Kom, “Oğlum cumartesi günü iş yeri sahibiyle pikniğe gelmiş. Nasıl olduysa dereye düşmüş. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımız da destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek temennimiz oğluma ulaşmaktır” dedi. AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya da dere suyunun hırçın ve yüksek debili olduğunu, buna rağmen ekiplerin su altı taramalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bölge halkı ve çevre köylerden gönüllüler, Kom ailesine destek olurken, ekipler olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen aramalarını sürdürüyor. Ancak, suyun çamurlu ve akıntılı olması, özellikle su altı aramalarını güçleştiriyor. Aile, umutla gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak: İHA