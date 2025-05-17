Nehirde Kaybolan İbrahim’i Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pikniğe giden gençlerden biri olan 17 yaşındaki İbrahim Kom’un Avaşin Deresi’nde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

Nehirde Kaybolan İbrahim’i Arama Çalışmaları Sürüyor

Geçtiğimiz cumartesi günü Yüksekova’dan yola çıkan bir grup genç, ilçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesinde piknik yaptı. Grup içerisinden iki kişi serinlemek amacıyla Avaşin Deresi’ne girdi. Ancak deredeki güçlü akıntıya kapılan gençlerden biri son anda kurtarılırken, İbrahim Kom suda kayboldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan yoğun arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamayınca, destek için Van’dan polis dalgıçları ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye gönderildi. Ayrıca, Ankara’dan gelen ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 18 kişilik profesyonel dalgıç ekibi de arama faaliyetlerine katıldı. Ekipler, İbrahim Kom’un suya kapıldığı noktadan başlayarak çevredeki zorlu arazi koşullarında dalışlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: DHA

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