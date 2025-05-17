Malkara’da Uyuşturucu Operasyonu: Yüzlerce Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 750’den fazla uyuşturucu hap ele geçirildi; iki şüpheli T.P. ve C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Malkara’da Uyuşturucu Operasyonu: Yüzlerce Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, büyük bir başarıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı teknik ve fiziki takip sonrası durdurdu. Araçta yapılan aramada, 51 adet galara ve 41 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli T.P.’nin polis sorgusunda verdiği ifadeler doğrultusunda, operasyonun kapsamı genişletildi. Hacıevhat Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenleyen ekipler, burada yapılan aramada 596 adet galara hap ve 62 adet ekstazi hap buldu. Toplamda 750’den fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe vurdu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, şüpheliler T.P. ve C.Ö. adliyeye sevk edildi. Mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanan iki şüpheli, Çorlu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşları şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeye çağırdı. Malkara polisi, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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