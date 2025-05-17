6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 12 Tutuklama

Datça’da yaşayan Mustafa Uğur, 26 Haziran 2024 tarihinde, Telegram üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen IBAN numaralarına toplamda 398 bin lira havale ettiğini belirterek dolandırıldığını iddia edip savcılığa başvurdu. Bunun üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma sürecinde, savcılığın koordinasyonunda hazırlanan araştırma raporları, banka yazışmaları, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin çözüm tutanakları ve MASAK analizleriyle şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 6 Mayıs tarihinde Muğla, İstanbul, Antalya, Mardin, Samsun ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 cep telefonu, 46 SIM kart, 10 banka kartı, 2 dekont, 2 DVD ve 10 USB bellek ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kripto para cüzdanlarında yapılan incelemelerde, yaklaşık 484 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.