Kocaeli D100’de Trafik Levhısına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli D100 Karayolu Gebze mevkiinde trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü M.C., araçta sıkışarak yaralandı; itfaiye tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli D100’de Trafik Levhısına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli D100 Karayolu’nun Gebze mevkiinde, İstanbul istikametinde bugün meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, M.C. yönetimindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücü M.C. otomobilin içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ederek M.C.’yi araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu’nda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından yol normale döndü. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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