Gaziantep’te Havalandırma Boşluğunda Yakılan Ateş Yangına Neden Oldu

Gaziantep’te bir apartmanın havalandırma boşluğunda kablo yakmak için başlatılan ateş, kapıyı tutuşturarak yangına yol açtı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, binada küçük çaplı hasar oluştu.

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Gaziantep’te Havalandırma Boşluğunda Yakılan Ateş Yangına Neden Oldu

Gaziantep’in Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi’nde bulunan Müftüoğlu Apartmanı’nda dün akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi, evin havalandırma boşluğunda yolda buldukları kabloların plastiğini yakmak için ateş yaktı. Ancak kontrol edilemeyen ateş, havalandırma boşluğundaki plastik kapıyı tutuşturdu.

Yangın sonucu oluşan duman, 7 katlı apartmanın havalandırma sisteminden yayılarak bina sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bina sakinleri yangının büyümeden söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları ateş yakma konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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